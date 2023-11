Schlusslicht verpasst Dreier Schwanenberg fehlt gegen Kückhoven das Glück

Und weiter ging es nur in eine Richtung, ohne dass jedoch Chancen im Minutentakt zu bewundern waren. Die letzte große Möglichkeit hatte schließlich der eingewechselte Dennis Krause, dessen Schuss von der Latte auf die Torlinie tropfte – nicht aber dahinter (85.). So blieb es beim torlosen Remis und Trainer Matthias Denneburg resümierte: „Wir müssen heute mit diesem Punkt leben, der ein weiterer auf der Sprosse in Richtung Klassenerhalt ist. Die Stimmung ist nach wie vor gut, und die Mannschaft hat die schwere Situation komplett angenommen, was mir Mut macht.“ Mit vier Punkten nach zwölf Spielen liegt Schwanenberg weiter am Tabellenende.