Auf- und Abstiegskampf in der Kreisliga SC Wegberg erzielt Teilerfolg – Ay-Yildizspor vor Pflichtaufgabe

Die Mannschaft von Trainer Dirk Valley steht aktuell auf dem achten Tabellenrang mit 25 Punkten. Es sieht so aus, als könne bei der Germania nach unten nicht mehr viel passieren. Ambitionen nach ganz oben hat man in Kückhoven in dieser Saison aber auch nicht. Also könnten die Gastgeber ohne großen Druck die Favoritenrolle annehmen. Die Germania könnte sogar noch ein Stückchen besser dastehen, wenn am vergangenen Sonntag ein Sieg beim SC Selfkant gelungen wäre. Durch Treffer von Razvan Duma und Fode Souare führte die Germania lange Zeit mit 2:0. Doch in der 90. Minute gelang dem SC Selfkant tatsächlich noch der Ausgleich.