Testspiele der A-Ligisten : Erkelenz mit Achtungserfolg gegen Schafhausen

Schafhausens Stefan Görling versucht es mit einem erfolglosen Weitschuss, gegen Erkelenz war jedoch selten ein Durchkommen. Foto: Nipko

Fußball Kreisliga A Der SC Erkelenz schlägt den Landesligisten im Testspiel. Beim VfJ Ratheim ist die Vorbereitung hingegen durch Verletzungen geprägt.

Nahezu alle Amateurvereine der Region befinden sich aktuell in der Phase der Testspiele. Das gilt natürlich auch für den SC 09 Erkelenz aus der Spitzengruppe der Kreisliga A. Nach einem lockeren 8:1-Erfolg in der Vorwoche gegen den Mönchengladbacher B-Ligisten SV Otzenrath, gab es nun für die Mannschaft von Trainer Christian Grün ein Kräftemessen mit Landesligist Union Schafhausen. Auch in diesem Vergleich überzeugte Erkelenz und behielt mit 3:2 die Oberhand. Trainer Grün war zufrieden, relativierte aber nach der Partie: „Man sollte nicht vergessen, dass Schafhausen erst eine Woche Training hinter sich hat. Für uns geht es in solchen Spielen auch darum, zu sehen, wie lange wir das Tempo gegen einen Landesligisten mitgehen können. Aber ich finde, wir haben wenig zugelassen. Aufgrund der zweiten Halbzeit geht unser Sieg in Ordnung.“

Simon Zitz hatte den SC 09 in der 26. Minute in Führung gebracht. Per Strafstoß glich Stefan Jörling (40.) aus. Unmittelbar nach der Pause zeigte Erkelenz guten und effektiven Fußball, der mit Treffern durch Robin Louis (47.) und Malte Lütteke (57.) belohnt wurde. Den Gästen gelang nur noch der 2:3-Anschlusstreffer durch Michel Peschel (62.). Am Sonntag gewann Erkelenz zudem mit 3:2 gegen Rheindahlen.

Auch schon einige Tests in den Beinen haben die Aktiven beim SV Niersquelle Kuckum. Zunächst hieß es gegen Union Schafhausen 1:6, gegen B-Ligist SC Schwarz-Weiß Broich-Peel gab es hingegen einen 4:3-Erfolg. Die Führung durch Dennis Heinen (42.) glich Rico Bischof aus (51.). Das 2:1 der Kuckumer durch Henry Klos (64.) konterten die Broicher postwendend durch Luca Leuchter (67.). Spät brachte Jan Gerards die Gäste in Front (82.), doch Kuckum zeigte Biss und Willen: Luca Nerlich (85.) und Simon Peters (90.) bescherten den Nierskickern mit ihren Toren doch noch einen 4:3-Sieg.

Nicht ganz glücklich verläuft die Vorbereitung für Sven Ingendorn, Trainer des VfJ Ratheim: „Die Resultate der Testspiele sind gerade nur zweitrangig. Mehr Kopfzerbrechen bereitet mir, dass wir immer wieder von kleineren Verletzungen und einer schweren getroffen werden.“ Julian Schmitz zog sich beispielsweise einen Kreuzbandriss zu und fällt für den Rest der Saison aus. Damit sieht Ingendorn die defensive Stabilität gefährdet, denn der 19-jährige Schmitz war in der Innenverteidigung ein wichtiger Baustein. An diesem Wochenende gab es nun ein 0:0 beim TuS Jahn Hilfarth. Dennoch war Ingendorn das Spiel aus einem besonderen Grund wichtig: „Ich hatte darum gebeten, in Hilfarth auf Asche zu spielen, weil wir bereits am zweiten Rückrundenspieltag auf Asche bei Sparta Gerderath spielen. Und das kennen die Jungs heute ja kaum noch.“