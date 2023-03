SC 09 und Union Würm-Lindern teilen die Punkte Ein Ergebnis, mit dem beide Teams auf Kurs bleiben

Das bestätigte zumindest Christian Grün im Anschluss an die Partie: „Ich finde, wir waren in der ersten Halbzeit leicht überlegen, und nach der Pause kam Würm/Lindern besser ins Spiel. Über weite Strecken der Begegnung haben sich aber beide Mannschaften so ziemlich neutralisiert, dafür kennen wir uns untereinander auch viel zu gut. Unter dem Strich geht das Unentschieden in meinen Augen in Ordnung.“