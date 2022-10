Trotz Personalprobleme gegen Wegberg : Roland Millich setzt sich oben fest

Aufsteiger Wegberg investiert viel, muss sich am Ende allerdings Roland Millich geschlagen geben. Foto: Nipko

Fußball-Kreisliga A Beim 2:1 gegen Aufsteiger SC Wegberg sammelt Roland Millich den vierten Sieg in Serie. Dabei hatte Millich arge Personalprobleme – der Trainer stand als Ersatztorwart parat.

Der SV Roland Millich zeigt weiterhin konstante Leistungen und gewann auch das Spiel des 9. Spieltags beim SC Wegberg mit 2:1-Treffern. Für die Mannschaft von Trainer Nils Brandt war das bereits der vierte Sieg in Folge, womit sich die Roländer vorerst in der oberen Tabellenregion festsetzen. Der SC Wegberg hingegen bleibt mit lediglich vier Punkten auf einem Abstiegsplatz stehen.

Die Partie am Freitagabend im Wegberger Hans-Gisbertz-Stadion war von Beginn an unterhaltsam. Es dauerte nicht lange, bis der erste Treffer fiel: Jonas Ossenbrink war zur Stelle und traf zum frühen Wegberger 1:0 in der 7. Minute. Aber der Aufsteiger konnte sich nicht lange über die Führung freuen, denn quasi direkt nach Wiederanpfiff markierte Millichs Neuzugang Marc Röhlen den 1:1-Ausgleich (8.).