Sieg im Spitzenspiel Millich hält Ay-Yildizspor auf Abstand

Von Beginn an wurde in Millich klar, dass die Zuschauer keinen fußballerischen Leckerbissen zu erwarten hatten, zu schlecht war der Rasen im Willi-Waldhausen-Stadion. Und obwohl die Gastgeber zunächst besser ins Spiel fanden, fiel früh der erste Treffer für Hückelhoven: Ein Freistoß von Raffael wurde in der 9. Minute von der Roländer Mauer unhaltbar für Darren Rice im Tor abgefälscht – und es hieß 1:0 für Ay-Yildizspor.