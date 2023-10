Assist von Ex-Borussia Raffael Ay-Yildizspor bleibt nach Sieg gegen Waldenrath oben dran

Waldenraths Trainer Torsten Altmann brachte anschließend Lars Philippen für Güven Tuncer, um die Offensive zu verstärken. In der Folgezeit boten sich jedoch vor allem Ay-Yildizspor noch einige Einschussmöglichkeiten, ohne dass es ein weiteres Mal zum Torjubel kam: Sowohl Blerim Rrustemi per Kopfball (73.) als auch Raffael (90.) scheiterten am glänzend parierenden Heiner Bertrams im Waldenrather Tor. Zufrieden zeigten sich nach der Partie die Verantwortlichen vom Sieger Ay-Yildizspor: „Besonders in der zweiten Halbzeit haben wir uns einige gute Möglichkeiten erspielt. Am Ende hätte das Ergebnis auch höher ausfallen können“, meinte Vorsitzender Sinan Igdemir.