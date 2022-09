Kreisligist gastiert beim SV Golkrath : Personalnot soll für Germania Kückhoven keine Ausrede sein

Kückhovens Trainer Dirk Valley muss viele Verletzte ersetzen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Fussball-Kreisliga Coach Dirk Valley muss beim TuS Germania Kückhoven aktuell auf viele Stammkräfte verzichten. Der Kreisligist reist dennoch mit einem klaren Ziel zum SV Golkrath und möchte nach dem Erfolg über Ay-Yildizspor Hückelhoven die nächsten drei Punkte einfahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Moser

Am dritten Spieltag der Kreisliga A Heinsberg steht für den SV Golkrath das erste Heimspiel auf dem Programm, denn am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) kommt der TuS Germania Kückhoven in den Wiesengrund. Nach einigen personellen Veränderungen wird es spannend zu sehen sein, wo die Golkrather in der neuen Spielzeit stehen.

Nicht nur Top-Torjäger Niklas Demming, den es zu Union Schafhausen in die Landesliga gezogen hatte, sondern auch Spielertrainer Frank Bauer, stehen dem Verein unter anderem nicht mehr zur Verfügung. Das Amt an der Seitenlinie hat Danny Silver übernommen, der viel Erfahrung als Junioren-Trainer beim FC Wegberg-Beeck mitbringt. Zuletzt trainierte Silver die Beecker U19 in der Mittelrheinliga. Die Schwarz-Weißen sind gut in die Kreisliga-Saison gestartet. Bislang hat der SV erst eine Partie bestritten, die mit 2:1 beim Aufsteiger SC Wegberg gewonnen wurde.

Dabei wurde ein Rückstand durch Tore von Jan Gottschalk und Steffen Brodermanns noch zu einem Sieg umgewandelt. In Wegberg wirkten in der Startelf mit Abdülhakim Yildirim, Markus Kaminski und Kevin Richardt drei Neuzugänge mit, und machten ihre Sache gut. Mit Kückhoven kommt ein Gegner, bei dem die Verletztenliste aktuell recht lang ist, wobei Trainer Dirk Valley das nicht als Ausrede nutzt: „Wir gehen in jedes Spiel, um zu gewinnen.“

Vorigen Sonntag zeigte die Germania wozu sie trotz personellem Aderlass in der Lage ist, als einer der Meisterschaftsfavoriten, Ay-Yildizspor Hückelhoven, mit 2:1 bezwungen wurde. So will Valley auch in Golkrath das eigene „Spiel durchdrücken.“ Weiterhin fehlen werden dabei allerdings Timon Grondowski, Ron van Kessel und die beiden Defensivkräfte Christoph Kehr und Lorenz Hilbig. Der Sieger der Partie hält sich vorerst oben in der Tabelle auf, wobei das nach drei Spieltagen natürlich noch nicht allzu aussagekräftig ist.