Pascal Schostock bei Roland Millich : Dauerbrenner und Dauerknipser

Der Millicher Pascal Schostock (am Ball) erzielte in dieser Saison bereits 16 Tore. Foto: nipko

Fußball-Kreisliga A Pascal Schostock ist seit nunmehr acht Jahren unverzichtbar als Torgarant bei Roland Millich – dieses Jahr sollen seine Treffer zum erneuten Aufstieg in die Bezirksliga führen.

Im Amateurfußball ist es ein ganz normaler Vorgang, dass Namen auftauchen und dann plötzlich wieder von der Bildfläche verschwinden. Es können berufliche Gründe dahinter stecken, der Beginn eines Studiums oder ein Umzug. Es gibt aber auch Spieler, die über viele Jahre präsent sind, manchmal sogar einem Verein sehr lange treu bleiben. In diese Kategorie fällt auch Pascal Schostock vom A-Ligisten SV Roland Millich. Seit der Saison 2013/14 schnürte der mittlerweile 29-Jährige die Schuhe die Schwarz-Gelben. Und in allen Jahren war Schostock im Angriff ein Garant für zahlreiche Treffer, aber auch für ein mannschaftsdienliches Spiel.

Seine erste Spielzeit absolvierte er mit Millich noch in der Kreisliga B, wo er in 22 Spielen direkt mal mit 39 Treffern auffiel. Auf 40 Tore toppte Schostock seine Ausbeute sogar in der Saison 2015/16, in dem Jahr, als dem SV der Aufstieg in die Kreisliga A gelang. Und auch in der Folgezeit blieb der Stürmer Jahr für Jahr Torgarant. Nicht nur, aber auch wegen seiner Tore gelang den Millichern sogar der Durchmarsch in die Bezirksliga, und auch da kam Schostock auf seine 20 Tore. Für die Mannschaft von der Gronewaldstraße ging es nach einer Spielzeit zwar wieder zurück in die Kreisliga, doch Schostock blieb dem Verein treu und erhöhte fortan seine Quote wieder.

Die Bilanz seiner aktiven Zeit im Seniorenbereich liest sich ansehnlich. In 200 absolvierten Partien schaffte Schostock satte 233 Tore und zusätzlich 43 Torvorbereitungen. Und noch eine andere Stärke zeichnet ihn aus, denn in all den Spielen sah er noch keine einzige Rote Karte. Auch in der aktuellen Saison war bisher Verlass auf den Stürmer. Roland Millich ist nach der Hinserie Tabellenführer, und mit 16 erzielten Toren hatte auch Schostock seinen nicht gerade kleinen Anteil daran. Damit liegt der Millicher auf Platz zwei der Torjägerliste – lediglich Sahin Dagistan von Ay-Yildizspor Hückelhoven hat mit 22 Toren öfter getroffen. Schostock kann sich außerdem bereits sechs Torvorlagen gutschreiben lassen. Somit kommt der 29-Jährige auf einen Schnitt von genau einem Tor pro Spiel.

Lediglich an fünf Spieltagen ging Schostock leer aus, die meisten Tore in einer Begegnung gelangen ihm beim 7:2-Erfolg gegen den SC Selfkant, als er dreimal einnetzte. Weiterhin stehen zwei Doppelpacks auf dem Konto des Offensivmanns. Und es blieb es auch Schostock vorbehalten, das letzte Tor vor der Winterpause für sein Team beim 2:0 gegen Union Schafhausen II zu erzielen. Über all die Jahre hat sich Pascal Schostock einen Namen in der Szene erarbeitet, und gegnerische Trainer wissen zumeist, was auf sie zukommt, wenn es gegen Millich geht. Wertschätzung erfährt er natürlich auch von seinem Trainer Nils Brandt, der nach einem Spiel mal sagte: „Es gibt Situationen auf dem Platz, da weißt du von draußen schon, dass Pascal den machen wird.“