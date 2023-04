Sieg im Abstiegsduell gegen Ratheim Neue Hoffnung für Golkrath

Nach 14 sieglosen Spielen am Stück ist dem SV Golkrath im Abstiegsduell gegen den VfJ Ratheim wieder ein Sieg gelungen. Am Ende stand ein verdienter 3:0-Sieg zu Buche, womit die Golkrather die Voraussetzung erfüllt haben, auch in Zukunft noch an den Klassenverbleib glauben zu können. Das sieht beim Gegner aus Ratheim nun ganz anders aus, denn das rettende Ufer rückt Woche für Woche in weitere Ferne.