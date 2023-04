Nachholspieltag in der A-Liga Millich kann Aufstieg wohl abhaken, Uevekoven nicht zu stoppen

Am Ostermontag geht es dann mit einem kompletten Spieltag weiter, an dem alle vier Topteams unter sich bleiben. Erster gegen Zweiter heißt es dabei ab 15 Uhr auf der Sportanlage „En de Meer“ in Uevekoven – der Tabellenführer erwartet Ay-Yildizspor Hückelhoven, den aktuell Tabellenzweiten. Für die Gäste aus Hückelhoven, die nach eigenen Aussagen in Sachen Aufstieg durchaus noch ein Wörtchen mitreden wollen, ist die Partie in Uevekoven fast schon Endspiel. Denn bei einer Niederlage von Ay-Yildizspor wäre das Titelrennen wohl gelaufen für die Mannschaft von Orhan Özkaya. In dem Fall könnte der SV Niersquelle Kuckum Verfolger Nummer eins werden. Dafür müsste Kuckum aber sein Spiel bei Roland Millich gewinnen.