Fußball-Kreisliga A Millich hält mit Sieg gegen Kuckum Kontakt zur Spitze

Nils Brandt, Trainer des SV Roland Millich, sprach von einem „hart erkämpften Arbeitssieg.“ Damit bezog er sich auf das 4:2 seiner Mannschaft im Nachholspiel beim SV Niersquelle Kuckum am Mittwochabend. Durch diesen Erfolg bleibt Millich auch weiterhin ein Aufstiegskandidat, obwohl Hilfarth und Ay-Yildizspor im Moment an der Tabellenspitze die Nase vorne haben. Bei nach wie vor ersatzgeschwächten Kuckumern kamen die Gäste allerdings zunächst gar nicht ins Spiel. Denn früh erzielte Kukcum das 1:0 durch Rico Bischof in der 3. Minute. „Die erste Halbzeit ging klar an den Gegner, der sehr griffig agierte. Unser Ausgleich war dann ehrlicherweise zu diesem Zeitpunkt etwas glücklich“, so Brandt hinterher. Den Ausgleich hatte Jan Schaper in der 19. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss erzielt, nachdem er aus rund 30 Metern abgezogen hatte.