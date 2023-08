Munteres Remis im Niersstadion Kückhoven verpasst Dreier gegen Kuckum

Von Beginn an, spielten beide Teams mit offenem Visier, allerdings mit Schwächen in der Defensive, die den beiden Übungsleitern hier und da an die Nerven gingen. Zunächst machten die Gastgeber aus Kuckum etwas mehr Druck und wurden schließlich in der 19. Spielminute belohnt: Robin Dahmen – vor der Saison vom VfJ Ratheim gekommen – nahm sich ein Herz und zog aus rund 16 Metern erfolgreich ab.