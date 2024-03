Fußball-Kreisliga A Kuckum verliert nach 3:1-Führung

Das Gegentor steckten die Kuckumer allerdings gut weg. Und nach einem Eckball von Maurice Münten, stellte Rico Bischof per Kopfballtor den alten Tore-Abstand mit 3:1 wieder her (36.). Wer nun dachte, die Gastgeber würden den Vorsprung mit in die Halbzeitpause nehmen können, sah sich getäuscht. Es folgten die wohl wichtigsten drei Minuten der Partie, wie auch Kuckums Trainer Christian Schmitz nach dem Spiel meinte: „Wir hatten bis zur 40. Minute alles ganz gut im Griff. Dann verspielen wir in ein paar Minuten den Vorsprung.“ Zunächst traf Max de Oliveira zum Schafhausener 2:3 (41.), bevor Maik Römer noch vor der Pause ausgleichen konnte (44.). Mit dem Treffer schraubt der Schafhausener Angreifer sein Konto auf mittlerweile 21 Saisontore.