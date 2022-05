Fußball-Kreisliga A : Kuckum mit wichtigem Dreier gegen Schafhausen II

Fußball-Kreisliga A Niersquelle Kuckum besiegt am Freitag Union Schafhausen mit 2:1. Es wären sogar mehr Tore möglich gewesen. Doch Gäste-Keeper Ernst Niklas Sistermann erwischt einen starken Tag.

Der SV Niersquelle Kuckum hat am 30. Spieltag seine Pflicht erfüllt. Bereits am Freitagabend besiegten die „Niers-Kicker“ das Team von Union Schafhausen II mit 2:1 auf eigenem Platz. Und obwohl der Gast in einigen Phasen der Begegnung durchaus das Geschehen auf dem Platz bestimmte, geht der Sieg für die Mannschaft vom Trainer-Duo Christoph Scheufen und Christian Schmitz am Ende in Ordnung. Hätte Ernst Niklas Sistermann im Schafhausener Tor nicht so einen Sahnetag erwischt, hätte der Sieg auch deutlicher ausfallen können. Allerdings fehlte bei manch einer Aktion der Kuckumer die letzte Konsequenz vor dem Tor.