Testspiele der A-Ligisten : Kuckum mit spätem Remis, Dämpfer für Millich

Der Kuckumer Niklas Neumann während des Testspiels gegen den SV Holzweiler. Foto: Nipko

Fußball-Kreisliga A Im Testspiel kommt Kuckum bei B-Ligist SV Holzweiler nicht über ein Unentschieden hinaus, Millich kassiert hingegen eine deutliche Niederlage. Auch Germania Hilfarth verliert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Moser

Wetterbedingt mussten am Wochenende einige der geplanten Testspiele in der Region abgesagt werden. Der SV Niersquelle Kuckum konnte am Freitagabend hingegen sein Spiel gegen den B-Ligisten SV Holzweiler austragen. Es wurde eine abwechslungsreiche Partie, in der Kuckum vom klassentieferen Gegner durchaus gefordert wurde und am Ende ein 3:3-Remis heraussprang. Standesgemäß gingen die favorisierten „Nierskicker“ durch Jan Ockun in Führung (10.). Bei dem Spielstand blieb es für lange Zeit, ehe Luca Nerlich nach einer guten Stunde das 2:0 markierte. Doch der SV Holzweiler steckte nicht auf und drehte die Begegnung zwischen der 65. und 78. Minute: Leon Müller traf doppelt, Niklas Friedrichs erzielte die zwischenzeitliche 3:2-Führung für die Gäste. Patrick Zurmahr sorgte in der 84. Minute mit seinem Treffer für den 3:3-Endstand.

Das Endergebnis kommentierte Kuckums Trainer Christoph Scheufen wie folgt: „Wir hatten während der Vorbereitung immer mal Resultate, die vielleicht darüber hinwegtäuschen, dass wir auch viel durchgewechselt haben. Wie jetzt gegen Holzweiler, wo wir zunächst die Sache im Griff hatten und dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so stark waren. Aber ich möchte auch sagen, dass Holzweiler sich hier gut präsentiert hat.“

Unter dem Strich sind die Verantwortlichen an der Niers zufrieden mit der Vorbereitung. Wichtig ist Scheufen, dass sein Team von größeren und langwierigen Verletzungen verschont geblieben ist. Und einen weiteren Punkt erwähnt der Coach: „Was Corona betrifft, sind wir hier bislang ganz gut durchgekommen. Natürlich gab es einige Betroffene, doch alles ist im Rahmen geblieben.“ Am kommenden Wochenende stehen für Kuckum noch zwei weitere Tests auf dem Programm: Am Freitagabend geht es gegen Union Würm-Lindern aus der Bezirksliga, während am Sonntag dann das Spiel gegen B-Ligist TuS Jahn Hilfarth ansteht.

Kurz vor Beginn der Rückrunde in der Kreisliga A musste Tabellenführer SV Roland Millich eine deutliche 1:4-Niederlage beim Dürener A-Ligisten Alemannia Lendersdorf hinnehmen. Beim Team von der Rur lagen die Roländer nach 20 Minuten bereits mit 0:2 zurück. Pierre Stollenwerk und Jan Krischer hatten für die Dürener getroffen. Noch vor der Pause verkürzte ausgerechnet Otis Bodo Mildner auf 1:2 – Mildner war erst in der Winterpause von Lendersdorf an die Gronewaldstraße gewechselt. In der Schlussphase stellte Patrick Hirsch mit einem Doppelschlag auf 4:1 für die Alemannia. Nächsten Samstag treten die Roländer bei den Sportfreunden Neuwerk zum letzten Testspiel an.