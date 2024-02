Hinrundenbilanz SV Niersquelle Kuckum Die Topspiele kosten den Aufstiegsplatz

Zwei Testspiele bestritt Kuckum zur Vorbereitung: Gegen Sparta Gerderath aus der Kreisliga B gab es ein 7:0, gegen Liga-Konkurrent Randerath/Porselen ein 4:0. „Wir gehen mit dem gleichen Kader, den wir für stark genug halten, in die Rückrunde“, so Scheufen, der jedoch paar taktische Dinge anpassen möchte. Die Ziele? „Klar wollen wir eine gute Rückrunde hinlegen und unsere Punktausbeute bestätigen. Allerdings werden wir mit dem Aufstieg nichts zu tun haben, da sind andere gefragt“, sagt der Trainer. Scheufen deutet sogar an, dass man eventuell die zweite Mannschaft personell unterstützt, die sich im Abstiegskampf in der B-Liga befindet. Das hängt allerdings mit der Entwicklung der ersten Mannschaft ab.