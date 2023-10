Kreisliga A Kuckum feiert späten Sieg gegen Dynamo Erkelenz

Die Begegnung im Niersstadion begann relativ zäh, wobei den Gästen aus Erkelenz die erste Chance des Spiels vorbehalten blieb, Alexander Bechthold scheiterte aber an Kuckums Schlussmann Yannik Gillessen (15.). Anschließend tat sich lange Zeit wenig vor den Toren. Dynamo, geschwächt durch einige Sperren, stand in der Defensive kompakt und lauerte auf Konter: „Da uns einige Leute fehlten, wollten wir hinten sicher stehen. Und obwohl wir das Spiel verloren haben, ist die Marschroute im Großen und Ganzen aufgegangen“, sagte Dynamo-Trainer Stanislav Makarov nach der Begegnung am Freitagabend. Die nächsten Torannäherungen dauerten dann bis kurz vor dem Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Dennis Zeba, der das Spiel jederzeit im Griff hatte. So parierte Dynamo-Keeper Dennis Feldhausen einen Schuss von Simon Schopen stark, der ansonsten im Torwinkel eingeschlagen wäre (40.). Auf der anderen Seite setzte Alexander Bechthold einen Freistoß knapp über das Kuckumer Gehäuse (44.).