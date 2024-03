Fußball-Kreisliga A Kantersieg für Kuckum gegen Bauchem

Der insgesamt gute Auftritt der Kuckumer wurde in der 89. Minute nochmals belohnt, als Maurice Münten das 5:0 erzielte. Die Vorarbeit hatte Dennis Heinen geleistet. Hinterher zeigte sich Scheufen mit dem Spiel seiner Mannschaft zufrieden: „Die erste Halbzeit war noch nicht ganz so überzeugend, obwohl ich da auch schon Vorteile bei uns gesehen habe. In Abschnitt zwei haben es die Jungs richtig gut gemacht und haben es heruntergespielt. Wichtig ist mir auch, dass wir zu Null gespielt haben.“