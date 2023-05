Schlussspurt im Auf- und Abstiegskampf Ist Uevekoven an der Spitze der A-Liga noch einzuholen?

Am Sonntag ab 15 Uhr tritt Uevekoven beim SV Waldenrath/Straeten an, einer Mannschaft aus dem gesicherten oberen Mittelfeld. Die Stadt-Heinsberger können also relativ locker auftreten und ihrem Trainer Maik Honold in den restlichen Auftritten der Spielzeit einen schönen Abgang bereiten, da Honold das Traineramt in Waldenrath nach der Saison abgeben wird.