A-Liga-Duell Kuckum gegen Hilfarth Ein irres Topspiel endet ohne Sieger

Die Kuckumer kamen deutlich besser in die Partie und übernahmen sofort das Kommando. Sowohl das Pass- als auch das Umschaltspiel funktionierten tadellos. So auch in der 18. Spielminute als Simon Schopen nach einem Ballgewinn auf Jan Ockun passte, der das 1:0 für die Platzherren erzielte. Kuckum bestimmte das Geschehen gegen bis hierhin noch harmlose Hilfarther, die ja immerhin als Spitzenreiter gekommen waren, auch in den folgenden Minuten. Die Belohnung folgte dann auch, denn nach einem Zuspiel von Jan Ockun traf Benedict Krüger zum 2:0 (34.). Per Abstauber nach einer Großchance von Danny Hepner sorgte dann wiederum Krüger für das eigentlich beruhigende 3:0 noch vor der Pause (41.).