Dremmen gegen Schwanenberg Abstiegsduell im Kreis Heinsberg

Natürlich muss man in Schwanenberg einige neue Akteure einbinden, von denen aber die meisten auch oft auf dem Rasen stehen. Als Beispiel sollen hier mal Niclas Eich, der vom SC 09 Erkelenz gekommen war, und Stefan Jakobs stehen (zuvor SV 08 Rheydt). Beide haben an bislang allen Partien mitgewirkt. Das Spitzenspiel steigt indes in Millich an der Gronewaldstraße, wo der SV Roland Millich auf den SV Niersquelle Kuckum trifft, während Ay-Yildizspor Hückelhoven den SV Rot-Weiß Waldenrath-Straeten erwartet.