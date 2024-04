Fußball-Kreisliga A Holen die Verfolger von Hilfarth auf?

Es ist erst das achte Heimspiel, dass die Roländer in dieser Spielzeit austragen, und auch in dieses gehen die Schwarz-Gelben als klarer Favorit gegen eine Mannschaft, die noch mitten im Abstiegskampf steckt. Zuletzt zeigte Millich beim 4:0 gegen den SV Niersquelle Kuckum eine solide Leistung – nun will man den 16. Saisonsieg einfahren. Auf der anderen Seite wollen die Fusionierten aus der Stadt Heinsberg die zwölfte Niederlage verhindern, um nicht ganz in den Abstiegsstrudel zu geraten.