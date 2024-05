Aufstiegsrennen bleibt spannend Hilfarth feiert deutlichen Sieg im Topspiel gegen Millich

Das 5:2 hatte Cagatay Ölcen erzielt, während sein Teamkollege Sascha Tobor den Endstand von 6:2 herstellte. Die Germania hat nun wieder alle Trümpfe in Sachen Meistertitel in der Hand. In Millich sieht man Situation in Millich indes nach eigener Aussage gelassen. „Wir haben den dritten Platz – und gut ist. Wir können damit leben. Glückwunsch an Hilfarth", sagte Brandt. Für Millich geht bereits am Mittwochabend weiter, dann geht es ab 19.30 Uhr gegen Rheinland Dremmen zum Nachholspiel.