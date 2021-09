Sahin Dagistan von Ay-Yildizspor Hückelhoven : Der Schrecken der Kreisliga-Verteidiger

Der Stürmer bewies schon in der Regionalliga seine Qualitäten. Hier traf er mit Beeck im Pokal auf Alemannia Aachen und Mark Flekken im Tor. Der spielt mittlerweile in der Bundesliga beim SC Freiburg. Foto: Wolfgang Birkenstock/Birkenstock, Wolfgang (wbi)

Kreisliga-A Sahin Dagistan lief schon für Beeck und Alemannia Aachen in der Regionalliga auf. Seit vier Jahren geht der Stürmer bei Ay-Yildizspor Hückelhoven auf Torejagd – und wie.

Von Michael Moser

- Nach fünf absolvierten Spieltagen in der Kreisliga A Heinsberg führen Ay-Yildizspor Hückelhoven und der SV Niersquelle Kuckum die Tabelle mit jeweils 15 Punkten an. Diese Siegesserie will Ay-Yildiz auch am Sonntag um 15 Uhr bei der SVG Birgden/Langbroich/Schierwaldenrath auf dem Sportplatz in Langbroich fortsetzen. Zweifellos geht die Mannschaft von Trainer Orhan Özkaya als klarer Favorit in die Begegnung und will die Tormaschinerie – Hückelhoven hat bereits 22 Mal getroffen – am Laufen halten.

Fünf Spiele, zehn Treffer: Sahin Dagistan von Ay-Yildizspor. Foto: Fupa/Dagistan

Dabei könnte wiederum ein Mann im Mittelpunkt stehen, der am vergangenen Wochenende den SV Waldfeucht/Bocket beim 6:1-Sieg mit fünf Treffern im Alleingang aus dem Stadion schoss: Sahin Dagistan, der damit sein Torkonto auf nunmehr zehn Treffer erhöhte, womit er Niklas Demming vom SV Golkrath in der Torjägerliste an der Spitze ablöste. Dagistan hat aber auch noch andere Qualitäten: So trifft der Angreifer nicht nur selber recht häufig, sondern hat bereits auch vier Vorlagen verbucht, ist also auch mannschaftsdienlich.

Der 33-Jährige geht mittlerweile in seine vierte Spielzeit in Hückelhoven. Sein Wechsel zu Ay-Yildizspor sorgte seinerzeit für überraschte Reaktionen, kam Dagistan doch direkt aus der Regionalliga vom FC Wegberg-Beeck. Dort hatte er insgesamt sechs Jahre lang seine Schuhe geschnürt – von 2011 bis 2014 und von 2015 bis 2018. Das Jahr dazwischen hatte er sich bei Regionalligist Alemannia Aachen versucht.

In seiner aktuellen Form könnte Dagistan ein ganz wichtiger Faktor für sein Team werden, sollte es am Ende darum gehen, die Tabellenspitze zu verteidigen. Gastgeber SVG Birgden weiß also, was am Sonntag für ein dicker Brocken kommt. Die Fusionierten haben ihrerseits indes ganz andere Probleme. Die letzten drei Partien gingen allesamt verloren. Und so einen Auftritt wie zuletzt beim 0:3 gegen SV Scherpenseel-Grotenrath darf sich die Mannschaft von Trainer Thorsten Altmann sicherlich gegen den Tabellenführer nicht erlauben. Ohnehin verließ die SVG bislang lediglich einmal als Sieger den Platz, als es 3:2 gegen Union Schafhausen II hieß. Gegen Ay-Yildizspor muss Birgden konzentriert besonders in der Defensive arbeiten, wo es bereits 13 Gegentreffer gegeben hat. Dabei sollte sich die Altmann-Truppe aber nicht nur auf Sahin Dagistan konzentrieren, denn dessen Nebenleute zeigten sich bisher äußerst torhungrig.