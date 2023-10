Roländer siegen in der A-Liga Millich springt auf Platz zwei

Auch nach dem Seitenwechsel spielte dann nur der Gast aus Millich, was Kückhovens Dirk Valley so kommentierte: „In weiten Phasen der Partie war Millich eine Klasse besser als wir.“ Valley hatte nun Razvan Duma und Eric Wiktorski eingewechselt, doch es spielte weiterhin nur der Gast. Was längst überfällig war, passierte dann in der 65. Spielminute: Eine Flanke von Danny Richter, fälschte Nils Thönnißen ins eigene Tor ab, und es hieß 3:1 für Millich. Die Partie war damit eigentlich durch und die Roländer ließen in der Folgezeit noch einige gute Möglichkeiten liegen. Und wie es so ist im Fußball, kam Kückhoven doch noch mal heran. Nach einem geblockten Schuss von Nils Thönnißen, schnappte sich Yannick-Noel Pistor den Ball, und markierte im zweiten Anlauf das zu diesem Zeitpunkt völlig überraschende 2:3 (85.). Und in der Nachspielzeit segelte noch ein Kopfball von Razvan Duma einen halben Meter am Millicher Tor vorbei, doch es blieb beim 3:2. Zur turbulenten Schlussphase sagte Nils Brandt: „Wenn man so viele Möglichkeiten liegen lässt wie wir heute, kann es dir tatsächlich passieren, dass du noch den Ausgleich schlucken musst. Das wäre aber in meinen Augen nicht verdient gewesen.“ Ähnlich sah es Kollege Dirk Valley: „Wenn tatsächlich noch das 3:3 gefallen wäre, hätten wir mehr Glück als Verstand gehabt.“