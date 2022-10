Uevekoven trifft auf Verfolger Ay-Yildizspor : Kräftemessen der Spitzenklubs in der Kreisliga A

Ay-Yildizspor Hückelhoven, hier beim Spiel gegen Kuckum, möchte den Rücksatnd auf Uevekoven verringern. Foto: Nipko

Fußball-Kreisliga A Am Wochenende trifft A-Liga-Tabellenführer Sportfreunde Uevekoven auf Verfolger Ay-Yildizspor Hückelhoven. Ein wegweisendes Spiel: Setzt sich Uevekoven an der Spitze weiter ab oder bleibt Ay-Yildizspor am Ligaprimus dran?

Von Michael Moser

Der elfte Spieltag verspricht Spannung – ganz besonders, was die obersten Tabellenränge angeht. Bereits am Samstag um 17 Uhr kommt es zum Verfolgerduell zwischen dem SV Niersquelle Kuckum und dem SV Roland Millich. Kuckum steht derzeit mit 18 Zählern auf Platz drei der Tabelle, Millich befindet sich mit 15 Punkten auf Rang sieben in Schlagdistanz. Wer diese Partie für sich entscheiden kann, setzt sich vorerst oben in der Spitzengruppe fest – wobei die Millicher sogar noch eine Partie weniger ausgetragen haben als Kuckum.

Am Sonntag kommt es dann zum Spitzenspiel zwischen dem Tabellenzweiten Ay-Yildizspor Hückelhoven und Tabellenführer Sportfreunde Uevekoven. Bei einem Sieg könnte Ay-Yildizspor den Rückstand auf Uevekoven auf vier Punkte verkürzen – auf der anderen Seite wäre ein Dreier für die Sportfreunde eine klare Ansage des Ligaprimus an die Verfolger – der Vorsprung auf Ay-Yildizspor würde dann auf satte zehn Punkte anwachsen.

Die Gastgeber wollen aber nicht nur auf Punktejagd gehen, sondern feiern auch ihr 30-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass hatte Geschäftsführer Hasan Budak eine Idee: Ab Sonntag ist ein Sticker-Album erhältlich, das an die Sammelalben aus dem Profibereich erinnert. Nur, dass es hier eben Bilder von Spielern aller Altersklassen, Betreuern, Trainern und Funktionären zu kaufen gibt. Insgesamt waren es 266 Sticker, die während eines großen Fotoshootings aufgenommen wurden. Außerdem findet sich in dem Album auf insgesamt 67 Seiten eine Vereinschronik, die auf die vergangenen 30 Jahre zurückblickt. Die Sticker sind immer bei den Heimspielen von Ay-Yildizspor erhältlich oder bei der Poststelle an der Parkhofstraße.

Trotzdem liegt für die Mannschaft von Trainer Orhan Özkaya am Sonntag in erster Linie die Konzentration auf dem Spiel gegen Uevekoven. In den Vordergrund hat sich in den vergangenen Wochen Ay-Yildiz-Stürmer Joy Slade Mickels gespielt, der mit zwölf Treffern die Torjägerliste der Liga anführt.

Beim 3:2-Sieg der Vorwoche beim FC Randerath/Porselen erzielte Mickels alle drei Treffer. In der vergangenen Saison wurde der Angreifer immer wieder von Verletzungen ausgebremst. Sollte er in Zukunft gesund bleiben, wird er mit Sicherheit noch einige Tore auf sein Konto packen. Doch auch der Gegner aus Uevekoven hat einen herausragenden Stürmer in seinen Reihen: Mit zehn Toren ist Jens Engert der zweitbeste Schütze der Liga. Also auch hier gibt es den Zweikampf erster gegen zweiten.

Die Gäste aus Uevekoven können relativ gelassen in die Begegnung gehen, der Druck liegt eher beim Gegner. Allerdings kann Trainer Daniel Marschalk nicht seine Bestbesetzung aufbieten: Mit Leon Dederichs und Sven Jansen sind gleich zwei Akteure nach einem Platzverweis gesperrt, den sie jeweils im Spiel gegen den SV Waldenrath/Straeten kassiert hatten. Bislang steht der Aufsteiger aber noch ohne Niederlage in der Bilanz: Aus zehn Partien holten die Sportfreunde neun Siege und ein Remis.