Fußball : SV Helpenstein steigt in die Bezirksliga auf

Kreis Heinsberg Fußball-Kreisliga A: Der 5:2-Erfolg gegen Katzem/Lövenich beschert Helpenstein den Aufstieg – und eine Planwagenfahrt.

Nun ist es amtlich: Am vorletzten Spieltag der Kreisliga A hat der SV Helpenstein nach einem 5:2-Erfolg gegen die SG Katzem/Lövenich den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt gemacht. Dementsprechend gut war die Stimmung auf der Wildenrather Sportanlage an der Eckartstraße. Glücklich war logischerweise auch Trainer Marcel Leicher, der in seinem vorletzten Spiel als Trainer den Aufstieg mit seiner Mannschaft geschafft hat: „Auch wenn wir schon vorher an uns geglaubt haben, ist es dennoch eine nervliche Belastung. Es hat auch immerhin bis zur 37. Minute gedauert, ehe wir das wichtige 1:0 erzielt haben.“ Dieses hatte Johannes Ziegis nach Flanke von Jens Przystaw per Kopfball markiert. Den Knackpunkt sah Leicher, der in der kommenden Spielzeit die Damenmannschaft des VfR Unterbruch betreuen wird, im Treffer zum 2:0 durch Julian Hahn: „Das zweite Tor war für uns eine Art Erlösung. Danach hatten wir das Spiel, obwohl die Gäste nie aufgegeben haben, gut im Griff.“ Nach einer Ecke traf schließlich Emre Ekmekci per Flachschuss zum 3:0 (51.). Per Strafstoß verkürzte Marc Jansen auf 1:3 (59.), aber nur vier Minuten darauf stellte Robin Langer den alten Abstand wieder her. Volkan Özdemir machte noch das Katzemer 2:4 (73.), den Schlusspunkt zum 5:2 setzte dann Dirk Halfpapp in der 83. Minute. Nach dem entscheidenden Spiel feierten Mannschaft, Trainerteam und Zuschauer noch zünftig im Vereinsheim. Doch da kommt nächste Woche noch was, wie Marcel Leicher sagte: „Unser letztes Spiel haben wir beim SV Waldenrath/Straeten. Von dort aus fahren wir mit einem Planwagen durch den Kreis bis nach Wildenrath.“