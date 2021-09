Fussball-Kreisliga A Heinsberg : Erkelenz zeigt sich dieses Mal treffsicher

In der 88. Minute gelingt der 1:4-Ehrentreffer für Gerderath, Patrik Knorn trifft vorbei an Gästetorhüter Sven Krimp. Foto: Nipko

Fussball-Kreisliga Statt vieler vergebener Chancen dieses Mal gleich mehrfach erfolgreich: Der SC Erkelenz feiert einen verdienten 4:1-Erfolg gegen Sparta Gerderath. Dabei stach Sinan Kapar als Schlitzohr heraus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Moser

Zu oft beklagte Christian Grün, Trainer des SC 09 Erkelenz, in den vergangenen Wochen die Fahrlässigkeit, mit der seine Mannschaft auch beste Torchancen vergab. Dadurch hatte man schon einige unnötige Punkte liegengelassen und dabei sogar noch Glück, durch späte Treffer hier und da wenigstens noch einen Punkt mitzunehmen. Zum Ende des 6. Spieltags der Kreisliga A hatte Grün nun aber ein zufriedenes Gesicht aufgesetzt, denn sein Team hatte soeben einen 4:1-Auswärtssieg bei Bezirksliga-Absteiger Sparta Gerderath geholt. Für Trainer Grün ein völlig verdienter Sieg: „Heute haben wir endlich mal unsere spielerische Überlegenheit auch in Zählbares umgesetzt. Meiner Meinung nach geht der Sieg auch in der Höhe völlig in Ordnung.“

Zugute kam den Gästen dabei sicherlich die frühe Führung: Sinan Kapar hatte Simon Zitz schön bedient, und dieser ließ sich die Chance zum 1:0 für den SC 09 nicht nehmen (7.). Erkelenz blieb weiterhin im wahrsten Sinne des Wortes am Ball, was der Trainer als „extrem fokussiert“ bezeichnete. Dem Spielverlauf an der Spartastraße entsprechend, fiel nach einer halben Stunde das 2:0 für den Erkelenz: Diesmal war der Ablauf umgekehrt, Simon Zitz spielte Sinan Kapar frei, der sich trocken mit dem zweiten Treffer für seine Farben bedankte. Mit dem 0:2 aus Gerderather Sicht ging es in die Pause, wobei die Sparta zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch gut bedient war. Die Vorentscheidung der Partie fiel dann unmittelbar nach Wiederanpfiff. Gerderaths Philipp Wilms wollte den Ball zu Torwart Alexander Bonsels zurückspielen, aber in echter Schlitzohr-Manier ging Sinan Kapar dazwischen und es hieß 3:0 für den SC 09 (46.).

Sporadisch zeigte fortan auch Gerderath Angriffsbemühungen, doch wenn mal ein Ball durchkam, war Schlussmann Sven Krimp stets zur Stelle. Der vierte Treffer der Erkelenzer fiel dann per Eigentor: Nach einer Hereingabe von Jannik Huff wollte Philipp Wilms die Gefahr bereinigen, traf aber ins eigene Tor zum 0:4 (83.). Doch ganz gaben sich die Spartaner nicht auf: Nach einem langen Pass war Patrick Knorn zur Stelle und machte immerhin den Ehrentreffer zum 1:4 (88.). Oliver Müller, Trainer von Gerderath, räumte nach dem Spiel ein: „Ich muss sagen, dass die Erkelenzer individuell einfach besser waren. Wenn ich das Spiel Revue passieren lasse, geht der Sieg absolut in Ordnung.“ Nur was die Höhe des Resultates anging, hatte er eine etwas andere Meinung als sein Gegenüber Grün: „Wir haben verdient verloren, aber ich finde, einen Tacken zu hoch. Immerhin haben eine sehr faire Partie gesehen.“