Fußball-Kreisliga-A Heinsberg : Erkelenz mit Härtetest gegen Golkrath

Beim SC Erkelenz läuft es derzeit rund: Das Team ist noch ungeschlagen. Sinan Kapar beim Abschluss. Foto: nipko

Fußball-Kreisliga A Der SC Erkelenz ist derzeit unbesiegbar in der Kreisliga. Nun steht das Spitzenspiel gegen den SV Golkrath an. Ein Faktor könnte SC-Torjäger Sinan Kapar sein.

Von Michael Moser

Nachdem die Tabelle bereinigt wurde und dem SC 09 Erkelenz die drei Punkte aus dem abgebrochenen Spiel bei Germania Teveren II hinzugerechnet sind, haben die Erkelenzer mit 28 Zählern erstmals in dieser Saison die Tabellenspitze übernommen. Der Sprung auf Platz eins schien aber eigentlich nur eine Frage der Zeit zu sein, bedenkt man, dass das Team von Trainer Christian Grün nach wie vor als einziges Team der Liga ungeschlagen ist – und zuletzt sieben Siege in Folge einfuhr, das Spiel in Teveren inklusive.

Am 13. Spieltag steht nun für den SC ein echter Kracher auf dem Spielplan, denn man muss am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) zum Tabellendritten SV Golkrath. Ein weiterer Erfolg könnte einen wichtigen Schritt für Erkelenz bedeuten, so wäre Gegner Golkrath dann auf sechs Punkte distanziert. Doch dafür müssten auf dem Sportplatz am Wiesengrund alle Faktoren stimmen – also in der Defensive sicher stehen und vorne die Treffsicherheit zeigen, die gerade zu Beginn der Saison verhinderte, dass der Klub in der Punkte-Ausbeute noch besser dasteht.

Verlass war zuletzt auf Routinier Sinan Kapar, der bereits zehn Treffer in dieser Spielzeit erzielte. Unter anderem war er auch am vergangenen Wochenende erfolgreich, als der SC mit 2:0 gegen die Reserve von Union Schafhausen gewann.

Blenden lassen wollen sich die Erka-Städter auf keinen Fall von den vergangenen beiden Resultaten des SV Golkrath: Am vorigen Spieltag setzte es beim FC Randerath/Porselen eine 1:4-Niederlage für die Elf von Trainer Frank Bauer. Erst als die Partie schon entschieden war, traf Benedict Krüger kurz vor Schluss per Strafstoß noch zum 1:4. Eine Woche davor kam Golkrath im Heimspiel nicht über ein 2:2 gegen Kellerkind SV Waldfeucht/Bocket hinaus, nachdem man bereits früh mit 2:0 vorne gelegen hatte.

Aber Fakt ist, dass die Schwarz-Weißen auf eigenem Geläuf bislang noch ungeschlagen sind – auch wenn es zuletzt nur zweimal zur Punkteteilung reichte. Trotzdem soll diese Serie nach den Vorstellungen der Golkrather auch gegen Erkelenz Fortbestand haben, bestenfalls mit einem Sieg. Bei einem dreifachen Punktgewinn könnten die Gastgeber in der Tabelle wieder am Gegner vorbeiziehen. Für Spannung ist also reichlich gesorgt.