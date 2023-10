Nach zwei Platzverweisen Erkelenz verliert unglücklich

Stanislav Makarov, Trainer des A-Ligisten und Aufsteigers Dynamo Erkelenz war sichtlich angefressen. Doch das war er nicht einmal in erster Linie aufgrund der soeben erlittenen 1:2-Niederlage des achten Spieltags beim SV Waldenrath-Straeten, sondern vielmehr wegen der Begleitumstände: „Wir haben heute wieder eine Rote und eine Gelb-Rote Karte erhalten. Ich sage nicht, dass der Schiedsrichter falsch entschieden hat, aber in den letzten Wochen hat mir immer ein bisschen das Fingerspitzengefühl bei einigen Unparteiischen gefehlt. Durch diverse Sperren haben wir in meinen Augen nicht das heutige Spiel verloren, sondern vielleicht die nächsten zwei oder drei, da wir in manchen Mannschaftsteilen komplett umstellen müssen.“ Dennoch betont er: „Wir haben das Spiel heute nicht wegen des Schiedsrichters verloren.“