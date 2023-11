Blick auf den Spieltag Auf das gilt’s in der A-Liga zu achten

Schwarz-Weiß Schwanenberg, das zuletzt erstmals punktete in dieser Saison, dazu noch in zwei Spielen hintereinander, sieht sich als Letzter der Tabelle noch immer in einer prekären Lage. Mit nur vier Punkten in zwölf Spielen ist das rettende Ufer des Klassenerhalts noch immer acht Punkte entfernt. Da liegt noch eine Menge Arbeit vor dem Trainer-Gespann Sinan Kapar und Matthias Denneburg, aber zumindest die psychologische Wende ist geschafft: Ob auch die sportliche Wende nach dem Sieg in Randerath und dem Remis gegen Kückhoven fortgeführt werden kann, müssen die Schwäne erst noch bestätigen. Fraglich, ob man angesichts des Duells gegen den Tabellenführer Hilfarth (Anstoß in Hilfarth um 14.45 Uhr) so optimistisch aufs Wochenende schaut. Hilfarth kommt durch den Spielausfall in der vergangenen Woche ausgeruht zum Spiel und will die Tabellenführung festigen.