Golkrath tritt in Schafhausen an : Kampf gegen die wochenlange Sieglos-Serie

Das Fehlen von Golkraths Topstürmer Niklas Demming (l.) macht sich beim Kreisligisten bemerkbar. Foto: Foto Royal

Kreisliga A Der SV Golkrath ist seit vier Spielen und sieben Wochen ohne Dreier, am Sonntag geht es zur Schafhausen-Reserve. Dort soll endlich der nächste Sieg in der Kreisliga A gelingen.

Für Union Schafhausen II wartet am 16. Spieltag zum dritten Mal in Folge ein dicker Brocken, denn am Sonntag um 12.30 Uhr empfängt die Zweitvertretung des Landesligisten den SV Golkrath zum Heimspiel auf der Sportanlage „Im Kuhlert“. Am vorigen Spieltag musste die Union bei Spitzenteam Ay-Yildizspor Hückelhoven antreten, und zeigte dabei eine taktische Meisterleistung, die schließlich zu einem überraschenden, aber durchaus verdienten 3:1-Erfolg führte. Dabei zeigten sich nicht nur die Torschützen Leon Liebens (2) und Philipp Noll hellwach, sondern das ganze Team lauerte erfolgreich auf Fehler des Gegners und agierte dann eiskalt. Die Woche zuvor holte die Union ein beachtliches 2:2 beim SV Niersquelle Kuckum.

Nun kommt also Golkrath, und Schafhausen, das einen sicheren neunten Tabellenplatz einnimmt, kann auch diese Aufgabe ohne den ganz großen Druck angehen. Die Spielweise des SV Golkrath könnte den Gastgebern sogar entgegenkommen, auf der anderen Seite gelangen der Union auf eigenem Platz bislang lediglich zwei Siege. Betrachtet man das Torverhältnis der Schafhausener, so könnte es eine torreiche Partie werden, denn den immerhin erzielten 34 Treffern stehen auf der anderen Seite auch 30 Gegentore entgegen. Ganz oben in der Tabelle mischt derweil der SV Golkrath mit. 27 Punkte bringen derzeit den vierten Platz ein, wobei der letzte Sieg fast sieben Wochen – und fünf Spiele – zurückliegt. Das dauerhafte Fehlen von Toptorjäger Niklas Demming, der immerhin schon zwölf Mal getroffen hat, macht sich bemerkbar. Dennoch geht die Mannschaft von Trainer Frank Bauer, der zuletzt auch auf dem Platz aktiv war, als leichter Favorit in die Begegnung. Nachdem es am vorigen Spieltag beim 1:3 gegen SV Kuckum die dritte Saisonniederlage gegeben hatte, könnte der SVG durch einen Dreier in Schafhausen die Position in der punktemäßig sehr engen Spitzengruppe festigen.

Über dem Spiel schwebt natürlich, wie über allen anderen Veranstaltungen aktuell auch, das Thema Corona-Regeln. Hier scheint der Verein Union Schafhausen gut gerüstet zu sein, wie Christoph Janßen, bis vor einem Monat Vorsitzender der Union, und jetzt als Beisitzer tätig, erläutert: „Bei der 2G-Regel sehen wir als Verein kein großes Problem, da dieses Thema ja nicht völlig neu ist. Wir machen es sowohl bei unserer ersten Mannschaft, wie auch bei den Reserveteams so, dass wir mehr Leute im Kassenbereich einsetzen. Das Prüfen des Impfnachweises oder anderen Kriterien ist für uns machbar.“