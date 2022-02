Hinrundenfazit SV Golkrath : Zufrieden trotz Ergebniskrise

Fußball-Kreisliga A Golkrath steht auf Platz sechs der Liga. Dabei gab es zuletzt sechs sieglose Spiele in Serie. Für die kommende Saison muss sich der Verein einen neuen Trainer suchen – Frank Bauer hört auf.

Der SV Golkrath zeigte eine beachtliche Frühform, die gleich am 1. Spieltag einen 2:0-Erfolg über Aufstiegs-Mitfavorit Roland Millich einbrachte. Nach zwei weiteren Siegen folgte am 4. Spieltag zwar die erste Niederlage bei Wanderlust Süsterseel (3:4), dennoch war die Leistung in Ordnung. Danach gab es vier Siege in Serie. An fünf Spieltage standen die Schwarz-Weißen sogar an der Tabellenspitze. Dann kam es allerdings zu einem Knick in der Leistungskurve, zudem verletzte sich Torjäger Niklas Demming und fiel für den Rest der Hinrunde aus. Der letzte Sieg gelang am 10. Spieltag mit 2:0 bei Gerderath, bevor eine kleine Ergebniskrise aus sechs sieglosen Spielen bis zum Jahresende folgte – darunter zwei Remis. Am 15. Spieltag kassierte man beim 1:3 gegen Union Schafhausen II zudem die erste Heimpleite. Auch die folgenden beiden Spiele gegen Ay-Yildizspor Hückelhoven (0:3) und Niersquelle Kuckum (1:3) gingen verloren.