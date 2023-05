Trotz Niederlage im Nachholspiel Golkrath hat im Abstiegskampf alle Trümpfe in der Hand

Doch wie so viele in der jüngeren Vergangenheit, wurde auch diese Partie erst in der Nachspielzeit entschieden. In dieser waren schon rund vier Minuten absolviert, als Berg wiederum auf den Punkt zeigte – dieses Mal allerdings für Kuckum. Die Chance ließ sich der nervenstarke Goalgetter Benedict Krüger nicht entgehen und traf zum 2:1 für die Gäste. Es war bereits Krügers 18. Tor in der laufenden Spielzeit.