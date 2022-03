Wichtiges Duell gegen Kuckum : Germania Hilfarth hinkt den Zielen hinterher

Fussball-Kreisliga Germania Hilfarth steckt mitten im Abstiegskampf der Kreisliga A und würde gerne dort stehen, wo sich momentan der kommende Gegner SV Niersquelle Kuckum in der Tabelle rumtreibt. Dafür sollte am Wochenende ein Heimsieg eingefahren werden.

Nun treffen beide am 20. Spieltag der A-Liga Heinsberg (Anpfiff Sonntag 15 Uhr) an der Callstraße in Hilfarth aufeinander. Im Gegensatz zu den Nierskickern, hinkt die Germania ihren Zielen noch hinterher. Der zwölfte Platz ist es aktuell, und von daher zählt für Hilfarth am Sonntag eigentlich nur ein Heimsieg. Doch das scheint nicht so leicht zu realisieren. Bereits viermal musste Hilfarth auf eigenem Platz eine Niederlage einstecken, und die insgesamt 40 Gegentreffer sprechen auch ihre eigene Sprache. Abgesehen davon, dass die Germanen nach dem 14. Spieltag kurzfristig auf Rang neun notiert waren, war es nichts mit der erhofften Einstelligkeit. Will man im Korbmacherdorf die gefährlichen Regionen der Tabelle verlassen, so helfen nur Siege.