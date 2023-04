Spitzenspiel gegen Roland Millich Erhöht Ay-Yildizspor den Druck auf Uevekoven?

Ay-Yildizspor indes hatte es am Ostermontag nur knapp verfehlt, dem Titelrennen wieder ein wenig mehr Leben einzuhauchen, als man im Spitzenduell in Uevekoven erst in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 2:2 einstecken musste. Damit verpasste man es knapp, den Sportfreunden die erste Saisonniederlage zuzufügen.