Übersicht Spiele in Kreisliga A Dynamo und Kückhoven greifen in die Rückrunde ein

So wurde das Heimspiel der Germania gegen den SV Niersquelle Kuckum wegen des Wetters in den Tagen zuvor vergangene Woche abgesagt. Nun also muss Kückhoven in Erkelenz ran und man will dringend punkten, um nicht ganz in den Abstiegsstrudel zu geraten, während man in Erkelenz „nach einer guten Hinrunde, auch in der Rückrunde gute Leistungen zeigen will“, wie Co-Trainer Thorsten Berg sagt. Man wolle in jedes Spiel gehen, „um es zu gewinnen.“ Allerdings will man auch daran arbeiten, die Flut an Roten Karten gegen das Team deutlich zu reduzieren.