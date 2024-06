Saisonbilanz Dynamo Erkelenz Mit einem Rückrundensieg zum Klassenverbleib

Das Gesicht der Mannschaft wird sich an einigen Stellen verändern. Verlassen wird unter anderen Tobias Spoljaric den Verein, er geht zum SV Golkrath. Auf der anderen Seite wird die Mannschaft von einigen Neuzugängen ergänzt. Als Königstransfer kann man sicherlich die Verpflichtung von Norman Post ansehen, der vom FC Wegberg-Beeck kommt. In der vergangenen Spielzeit war Post in 25 Spielen in der Regionalliga unterwegs, er soll für mehr Stabilität sorgen. Eine Rückkehr gibt es zudem für Milian Post, der zuletzt für den SC Wegberg aktiv war. Bezirksliga-Erfahrung mit der SG Würm-Lindern hat Thomas Schmidt, der in der vorigen Saison für Bauchem aufgelaufen war. Nun soll der Mittelfeld-Mann in Erkelenz für Torgefahr sorgen.