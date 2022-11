11 Tore = 19 Punkte : Die Minimalisten vom TuS Germania Kückhoven

Fritz Buchmann (r.) und die Germania aus Kückhoven haben aus elf Treffern in der Kreisliga A 19 Punkte gemacht. Foto: Nipko

Fussball-Kreisliga In zehn Kreisligapartien mit Germania-Beteiligung sind erst 20 Tore gefallen, dennoch rangiert die Valley-Elf mit 19 Punkten auf Rang fünf. Am Sonntag geht es für die Lückhovener gegen Aufsteiger Germania Bauchem.

Stück für Stück hat sich der TuS Germania Kückhoven in der Tabelle der Kreisliga A bis auf den fünften Platz hochgearbeitet. Zuletzt gab es drei Siege in Folge, am vorigen Spieltag wurde der TuS Rheinland Dremmen auf der heimischen Anlage mit 2:0 bezwungen. Sollte die Mannschaft von Trainer Dirk Valley das noch zusätzlich ausstehende Spiel gewinnen, stünde die Germania sogar auf Rang zwei in der Rangliste. Allerdings ist das dem Coach in der aktuellen Situation gar nicht so wichtig: „Die Tabelle spielt für uns eigentlich keine Rolle. Wir wollen auch in Zukunft unseren Weg weitergehen.“

Dieser Weg führt die Germania am Sonntag (Anpfiff ist um 14 Uhr) zum Aufsteiger und Namenscousine Germania Bauchem. Die Gastgeber rangieren aktuell auf einem Abstiegsplatz und sollten dringend etwas an der eigenen Defensive tun, denn im Bauchemer Kasten hat es in dieser Saison nach zehn Spielen bereits 32-mal eingeschlagen. Auf der anderen Seite ist das Toreschießen auch nicht gerade die Kückhovener Paradedisziplin, weil lediglich der SV Golkrath noch weniger Tore erzielt hat als deren elf der Germania. Demgegenüber hat die Germania aber auch erst neun Tore einstecken müssen – in zehn ausgetragenen Spielen ist das wahrlich keine schlechte Quote.

Und genau da will Trainer Dirk Valley auch weiterhin ansetzen: „Wir wollen auch in Bauchem sicher in der Defensive stehen, und auf unsere Chancen lauern.“ Den guten Lauf, den sein Team momentan hat, erklärt der Trainer mit einer gesunden Mischung im Team: „Wir haben zurzeit, je nach Aufstellung, immer zwei bis vier erfahrene Akteure auf dem Platz. Dazu kommen dann zahlreiche junge Nachwuchsspieler. Und diese Mischung macht bei uns im Moment das gute Auftreten aus.“