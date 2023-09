Kreisligist noch ohne Zähler Der SV Schwanenberg muss gegen den Aufsteiger punkten

Am Sonntag ab 15 Uhr kommt es nun in der Schlei zum Kräftemessen mit Aufsteiger FSV Geilenkirchen. Den Aufstieg hatten die Geilenkirchener erst am letzten Spieltag der Vorsaison realisiert, und haben sich anschließend in erster Linie in der Defensive verstärkt. Für das Team von Spielertrainer Kevin Römer steht der Klassenerhalt als Ziel fest, wozu der FSV immerhin bereits sechs Zähler gesammelt hat – also deutlich mehr als Gegner Schwanenberg. Will man den Turnaround beim SV schaffen, so sollte am Sonntag dringend ein Dreier her im Heimspiel für die Schwarz-Weißen, die sich in der Vorsaison den Klassenerhalt mit Trainer Matthias Denneburg rechtzeitig gesichert hatten. Allerdings hat sich das Gesicht des Kaders stark verändert, kamen doch gleich neun neue Aktive hinzu, die sich offenbar erst noch finden müssen.