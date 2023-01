Erst ein Sieg seit dem Aufstieg Der SC Wegberg ist in der Realität angekommen

So lief die Hinrunde

Mit einer knappen 2:3-Niederlage im ersten Spiel gegen Ay-Yildizspor Hückelhoven gestartet, gelang am dritten Spieltag im Spiel beim SC Selfkant beim 1:1 der erste Punktgewinn. Es folgten allerdings vier Niederlagen am Stück, die recht deutlich ausfielen, ehe am achten Spieltag gegen den VfJ Ratheim ein 4:3-Sieg heraussprang. Drei Treffer hatte Lukas Pomp erzielt, den vierten hatte Sven Dreifeld beigesteuert. Beide tragen in der Rückrunde nun nicht mehr das Wegberger Trikot. Zu diesem Zeitpunkt konnte wohl noch niemand in der Mühlenstadt ahnen, dass nun kein weiterer Dreier mehr folgen sollte. Nach einer knappen Niederlage gegen den SV Roland Millich (1:2), sprang beim 1:1 in Dremmen zumindest ein weiterer Punkt heraus. Das gelang anschließend nur ein weiteres Mal durch das 0:0 gegen den FC Randerath/Porselen am 13. Spieltag.