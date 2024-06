Brachelen nach Aufstieg Vorfreude aufs Kreisliga-Derby gegen Lindern

Aber trotz insgesamt 89 Toren in 22 Spielen: Die Chancenverwertung war für Fäuster mangelhaft: „Wir hätten noch viel mehr Tore machen müssen, haben so viele Großchancen vergeben. So hätten wir beim 0:1 in Immendorf zur Pause eigentlich schon 4:1 führen müssen. Und auch im Spitzenspiel in Breberen lief es nicht gut für uns. Da setzte Weingart nach drei Minuten einen Kopfball an die Latte, und mit dem Pausenpfiff ging Breberen durch eine abgefälschte Flanke zu dem Zeitpunkt völlig schmeichelhaft 1:0 in Führung. Die verdiente sich Breberen dann aber nach dem Seitenwechsel, von daher ging das 0:2 am Ende in Ordnung.“ Als weiteren Beweis mangelnder Abschlussqualität führt der Spielertrainer ein auf den ersten Blick paradox wirkendes Beispiel an: „Wir haben in Ratheim 13:2 gewonnen – das klingt ja erst mal sehr gut. Doch wir hätten mindestens 17:2 gewinnen müssen.“