Hinrundenbilanz Ay-Yildizspor Starbesetzt in der Spitze, doch nicht immer spitze auf dem Platz

Ay-Yildizspor startete gut in die Spielzeit und gewann deutlich mit 5:0 gegen den SC Selfkant, wobei allein Torjäger Sahin Dagistan drei Treffer beisteuerte. Diese gute Form sollte der Stürmer auch behalten, kommt er doch mittlerweile auf 18 Saisontore, wobei nur Danny Richter vom SV Roland Millich öfter traf (21). Nach dem Auftakterfolg folgten zwei weitere Siege gegen den Oberbrucher BC (4:1) und den FC Randerath/Porselen (3:0). Zwei Punkte ließ man dann etwas überraschend beim 2:2 gegen Germania Kückhoven liegen. Den ersten richtigen Dämpfer gab es allerdings erst am fünften Spieltag, als man im Topspiel gegen Nachbar und Aufsteiger Germania Hilfarth mit 2:4 unterlag, obwohl man zwei Mal die Führung hatte. Dem Rückschlag folgten dann aber drei Siege am Stück, wobei das 9:0 gegen Abstiegskandidat Germania Bauchem besonders gut für die Tordifferenz war. Doch die Achterbahnfahrt ging weiter, denn dem 3:2-Sieg über den SV Waldenrath/Straeten folgte eine 2:3-Niederlage bei Union Schafhausen II. Danach standen vom Papier her zwei Spitzenspiele auf dem Programm. Nachdem Ay-Yildiz gegen den SV Niersquelle Kuckum deutlich mit 4:0 gewonnen hatte, gab es beim 2:3 in Millich den nächsten Rückschlag, wie auch Co-Trainer Emrah Bayrak einräumt: „Wir waren mit wirklich großen Hoffnungen in die Spielzeit gestartet. Aber dann haben wir gerade in wichtigen Spielen gegen Top-Gegner wichtige Punkte liegen lassen.“ Bis zur Winterpause fuhren die Hückelhovener noch zwei Siege gegen Geilenkirchen (9:3) und Dynamo Erkelenz ein (3:0).