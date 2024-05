Fußball-Kreisliga A Ay-Yildizspor ist nicht zu stoppen und Aufstiegsfavorit

Ay-Yildizspor Hückelhoven ist in der Rückrunde nicht aufzuhalten und gewann auch am Mittwoch sein Spiel mit 3:2-Treffern bei Germania Kückhoven. Damit verteidigen die Hückelhovener in der Nachholbegegnung vorerst die Tabellenführung vor Germania Hilfarth. In Kückhoven erwischte Ay-Yildizspor einen guten Start und ging bereits in der sechsten Minute durch Joy-Slayd Mickels mit 1:0 in Führung. Die Gäste bestimmten das Spiel und nach Vorarbeit von Berkan Günes machte Sahin Dagistan das 2:0 (26.).