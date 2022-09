Ay-Yildizspor Hückelhoven hinkt den Erwartungen hinterher : Mit einem Sieg den Anschluss an die Spitze halten

Ay-Yildizspor Hückelhoven hat in der Kreisliga A einen schwachen Saisonstart hingelegt. Foto: Nipko

Fussball-Kreisliga Ay-Yildizspor Hückelhoven liegt in der Kreisliga A nach einem holprigrn Saisonstart schon neun Punkte hinter dem Tabellenführer SF Uevekoven. Mit einem Sieg über den TuS Rheinland Dremmen soll der Abstand nicht noch größer werden.

Der siebte Spieltag der Kreisiga A findet lediglich in abgespeckter Version statt, weil der SV Roland Millich und der TuS Germania Kückhoven im Spiel um den dritten Platz des Kreispokals stehen.

Anstelle der Germania könnte auch Rheinland Dremmen in diesem kleinen Finale stehen, denn im Viertelfinale des Pokals unterlag Dremmen in Kückhoven denkbar knapp mit 4:5 im Elfmeterschießen. Stattdessen geht es für die Mannschaft von Trainer Ralph Tellers zum Meisterschaftsspiel bei Ay-Yildizspor Hückelhoven.

Die Dremmener waren nach vielen Jahren in der Landesliga und der Bezirksliga in die A-Liga abgestiegen und spielen so nach langer Zeit wieder auf Kreisebene. Aktuell stehen die Rheinländer auf dem vierten Tabellenrang, haben aber erst fünf Spiele ausgetragen. Ein denkwürdiges war sicherlich das 5:5 beim SV Waldenrath/Straeten in der Vorwoche. Eine 3:0-Führung hatte Dremmen abgegeben, ging wieder in Führung, und musste sich schließlich doch mit einem Punkt zufriedengeben. Unter dem Strich kann man bislang zufrieden sein, was den Saisonstart betrifft.

Etwas weniger glücklich ist man mit den ersten Spielen bei Ay-Yildizspor Hückelhoven. Nach der schmerzlichen 1:2-Pleite im Stadtderby in Millich steht man aktuell lediglich auf dem siebten Platz mit Luft nach oben. Gegen Dremmen sollen nun drei Punkte her, damit der Abstand zur Spitze nicht schon jetzt zu groß wird. Doch einfach wird es gegen Dremmen kaum werden, wie auch Ay-Yildizspor-Vorsitzender Sinan Igdemir weiß:

„Das wird sicherlich nicht leicht, doch wir werden unser Bestes geben am Sonntag. Schade ist natürlich, dass wir nicht alle Mann an Bord haben.“ Damit meint Igdemir auch Torjäger Sahin Dagistan, der sich im Urlaub befindet. Außerdem fehlen Tuncay Kara und Kubilay Demirhan jeweils rotgesperrt. Anreiz ist für Hückelhoven genug da, denn bei einem Erfolg, würde man Dremmen in der Tabelle überholen.