Kampfansage vor dem Rückrundenstart Ay-Yildizspor Hückelhoven möchte noch oben angreifen

Mit einem knappen und eher glücklichen 3:2-Sieg gegen den SC Wegberg startete die Mannschaft von Trainer Orhan Özkaya in die Spielzeit 2022/23. Schon die beiden nachfolgenden Spiele zeigten, dass die Form zunächst noch nicht so gut war in Hückelhoven. 1:2 unterlag man bei Germania Kückhoven, und anschließend musste Ay-Yildizspor die einzige Heimniederlage der Hinrunde nach dem deutlichen 1:4 gegen den SV Niersquelle Kuckum einstecken. Es folgten zwar zwei Siege, doch das Spitzenspiel beim SV Roland Millich ging wiederum mit 1:2 verloren, nachdem Millich in der 90. Minute durch Pascal Schostock den Siegtreffer erzielt hatte. Die Niederlage schien eine Art Wachmacher zu sein, denn anschließend verließen die Hückelhovener den Platz viermal in Folge als Sieger. Es folgte schließlich ein weiteres Topspiel gegen Spitzenreiter Sportfreunde Uevekoven. Aber wieder gab es keine Big Points für Ay-Yildizspor, denn man trennte sich 2:2-Unentschieden, weil Dominik Kruczek in der Nachspielzeit noch für Uevekoven ausgeglichen hatte. In die Winterpause verabschiedete sich die Mannschaft abschließend mit einem 4:2-Sieg über den SV Golkrath.