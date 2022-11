Sieg gegen Union Schafhausen II : Ay-Yildizspor holt Big Point im Verfolgerduell

Fußball-Kreisliga A Gegen die Reserve von Union Schafhausen setzt sich Ay-Yildizspor Hückelhoven im Verfolgerduell durch. Es war auch die Partie der beiden besten Torjäger der A-Liga – entscheidender Mann ist am Ende Joy Slade Mickels.

Neun Spiele am Stück war Union Schafhausen II vor der Partie gegen Ay-Yildizspor Hückelhoven in der A-Liga ungeschlagen geblieben und hatte sich so bis auf den zweiten Tabellenplatz hochgearbeitet. Am 13. Spieltag hat es die Mannschaft von Trainer Ralf Anic nun allerdings wieder erwischt, denn „Im Kuhlert“ verlor die Union ihr Heimspiel gegen Ay-Yildizspor mit 1:2-Treffern.