Hinrundenbilanz Dynamo Erkelenz Als Aufsteiger im Soll

Mit einem 2:1-Erfolg beim Mitaufsteiger Oberbrucher BC ging Erkelenz in die Spielzeit, es folgte ein 3:1 gegen den etablierten FC Randerath-Porselen. Und auch mit dem anschließenden 1:1 bei Germania Kückhoven konnte Trainer Stanislav Makarov gut leben. Erst beim 0:4 gegen Germania Hilfarth gab es einen Dämpfer. In den anschließenden Partien beim SV Schwanenberg (5:3) und gegen Germania Bauchem (4:1) zeigte die Mannschaft dann wieder, was in ihr steckt. Es folgte allerdings ein kleiner Knick in der Leistungskurve, denn beim SV Waldenrath-Straeten unterlag man mit 1:2-Treffern – und trennte sich 1:1 gegen Union Schafhausen II.