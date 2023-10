Deutlicher Auswärtssieg Aufsteiger Dynamo Erkelenz düpiert Roland Millich

Sollte aufseiten der Millicher allerdings noch ein Funken Hoffnung bestanden haben, so endete dieser nach dem 0:4, das wiederum Alexander Bechthold markiert hatte (48.). Die Bemühungen der Roländer blieben auch in der Folgezeit unzureichend, bis Schiedsrichter Oliver Körfer ein Foul an Millichs Kapitän Kevin Rapp im Strafraum gesehen hatte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Rapp zum 1:4 (75.).